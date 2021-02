Marvel’s Avengers arrive sur PS5 et Xbox Series X/S en mars

Marvel’s Avengers aura le droit à une version optimisée pour PS5, Xbox Series X et Xbox Series S le 18 mars 2021. Crystal Dynamics et Square Enix ont annoncé aujourd’hui la date de sortie du jeu déjà disponible sur d’autres supports.

Pour rappel, la version PS5, Xbox Series X et Xbox Series S de Marvel’s Avengers aurait dû sortir à la fin de 2020. Mais le studio de développement a reconnu qu’il ne serait pas prêt à temps. C’est pour cette raison qu’il a reporté la version next-en pour 2021. Nous savons maintenant que ce sera pour le 18 mars.

Outre l’annonce de la la version PS5, Xbox Series X et Xbox Series S de Marvel’s Avengers, le studio annonce l’arrivée de Hawkeye (Œil-de-faucon). Il fera ses débuts dans le jeu le 18 mars prochain et aura sa propre histoire, Operation: Future Imperfect. Son ajout sera gratuit, qu’importe la plateforme (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC).

Hawkeye's story brings us face to face with a possible future where all hope is lost. With his bow and sword at his side – and the help of the rest of the Avengers – Clint must stop an invasion that would turn the world to ruin.

🏹 Hawkeye will be available on March 18. pic.twitter.com/PBXPbkH6XS

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) February 16, 2021