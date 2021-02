Microsoft annonce un nouveau casque sans fil pour la Xbox (Dolby Atmos, DTS Headphone X)

Les joueurs PC, Xbox One et Xbox Series X/S n’auront aucune excuse pour ne pas profiter avec attention des bruits de moteurs dans Flight Simulator ou de la sublime BO du prochain Halo Infinite. Microsoft vient en effet de dévoiler un tout nouveau casque sans fil qui « permet d’obtenir la meilleure qualité de son et de chat de sa gamme, un design et un confort sans précédent et des expériences uniques, personnalisées ».

Très design, léger (312 grammes), et à priori conçu avec soin – diaphragme en papier composite et aimant en néodyme, impédance de 32 Ω, réponse en fréquence 20 Hz – 20 kHz -, ce casque gaming joue la carte du rendu sonore 3D et immersif (Windows Sonic, Dolby Atmos, DTS Headphone X). Le microphone intégré serait capable de distinguer la voix des sons ambiants et la fonction sourdine coupera le micro dès que le joueur s’arrête de parler.

Une application dédiée contient un égaliseur, ainsi que les différents paramètres pour la gestion des basses… ou des Leds intégrées. Concernant l’autonomie, Microsoft assure que 30 minutes de charge sont suffisants pour assurer 4 heures de jeu. Le casque Xbox sera disponible le 16 mars prochain et peut déjà être précommandé sur le Microsoft Store au prix de 100 euros.