DualSense Drift (PS5) : premier recours collectif en justice

Le couperet est rapidement tombé : le 12 février 2021, le cabinet d’avocats Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith (CSK&D) a déposé devant la cour de New-York un recours collectif concernant les soucis de drift de la manette DualSense. Cette première plainte a été initiée par un certain Lmarc Turner ainsi qu’un groupe de consommateurs touchés par le même problème matériel. L’intitulé du recours laisse comprendre que Sony va devoir très vite apporter une solution globale :

« En raison des pratiques commerciales déloyales, trompeuses et / ou frauduleuses de Sony, les propriétaires de manettes DualSense, y compris le demandeur, ont subi une perte vérifiable, un préjudice de fait, et ont été lésés par l’attitude de Sony. En conséquence, le demandeur engage cette action pour réparer les violations par Sony des lois sur la fraude à la consommation, la violation de la garantie et l’enrichissement sans cause. Le demandeur demande une réparation pécuniaire pour les dommages subis, une mesure déclaratoire et une injonction publique. »

Rappelons que depuis 2 semaines environ, les témoignages s’accumulent pour dénoncer des défauts de fonctionnement des manettes DualSense de la PlayStation 5. Certaines manettes haptiques connaitraient en effet un problème de drift (mouvement non volontaire issu du joystick durant une session de jeu). Un soucis identique avait frappé de plein fouet les contrôleurs Joy-Con de la Nintendo Switch, ce qui a abouti à une multiplication des plaintes en justice (la plupart toujours en cours).

Sony est conscient du problème et prend en charge le remplacement des manettes (sans aucun frais de port bien entendu).