Old : l’île détraquée de Night Shyamalan se dévoile dans un premier trailer

Après un léger passage à vide, Night Shyamalan est redevenu l’un des hommes forts d’Hollywood. Le réalisateur du cultissime 6ème Sens supervise l’excellente série Servant (Apple TV+) et vient de finaliser Old, un long métrage de S.F dont l’action se déroule sur une île mystérieuse qui a la propriété d’accélérer le temps ! Le film est une adaptation du roman graphique Sandcastle de Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters. Le premier trailer, absolument terrifiant et malaisant à souhait, nous dévoile une famille qui se met brutalement vieillir en accéléré après avoir mis les pieds sur cette ile étrange !



Gael Garcia Bernal semble avoir quelques cheveux blancs en trop dans OLD

Au casting, Gael Garcia Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Embeth Davidtz, Rufus Sewell, et Ken Leung. Old sortira en salles au mois de juillet prochain.