Des astronomes découvrent une multitude de petits trous noirs

Actuellement, bon nombre de scientifiques et de non scientifiques sont fascinés par les trous noirs, ces objets célestes qui aspirent tout ce qui ose pénétrer dans leur champ gravitationnel. Et même la lumière n’en réchappe pas. Pourtant, notre conception de ces trous noirs peut être biaisée. En effet, nous les concevons toujours comme des trous noirs gigantesques mais une récente découverte révèle qu’il existe également de petits trous noirs.

Une découverte inattendue et surprenante

Un article de la NASA nous informe effectivement qu’une équipe d’astronomes a découvert une concentration de petits trous noirs dans un amas d’étoiles globulaires. Cette découverte a été effectuée via le télescope spatial Hubble et l’amas d’étoiles en question porte le nom de NGC 6397 et se trouve à quelques 7800 années-lumière.

A noter que la découverte de ces petits trous noirs a été une véritable surprise pour les scientifiques qui s’attendaient plutôt à trouver un trou noir de masse intermédiaire. Les chercheurs ont effectivement passé plusieurs années à recueillir la vitesse des étoiles dans l’amas en utilisant le télescope Hubble et en allant à l’observatoire Gaia de l’ESA.

Apparemment, les trous noirs seraient dirigés vers le centre de l’amas par des interactions gravitationnelles avec des étoiles plus petites. En tout cas, on espère que cette nouvelle découverte nous apportera plus d’informations sur les trous noirs et les phénomènes qui leur sont liés.