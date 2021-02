En plus des caméras, Amazon utilise une application pour suivre à la trace les livreurs

Un nouveau rapport de CNBC révèle qu’Amazon a créé sa propre application mobile interne, dénommée Mentor, qui suit les déplacements des livreurs tiers et évalue leurs performances. En plus d’être un véritable traqueur GPS, l’application Mentor note la performance quotidienne du livreur, et si ce dernier obtient un faible score, cela pourrait impacter sur la relation d’Amazon avec la société de livraison tierce qui emploie le livreur.

Amazon nie toute responsabilité dans la course effrénée des livreurs

Bien qu’Amazon affirme que cette application sert à préserver la sécurité des livreurs, plusieurs défenseurs de la vie privée et de livreurs ont déclaré à CNBC que le logiciel sert surtout à surveiller les livreurs et à leur mettre la pression pour livrer les colis le plus vite possible. Notons effectivement que des livreurs ont subi des accidents, des blessures et certains sont même décédés en effectuant les livraisons d’Amazon, alors que celui-ci a toujours rejeté sa responsabilité en raison de la nature contractuelle du travail.

Ainsi, en plus des caméras de surveillance constamment allumées qui ont été instaurées en début de mois, les livreurs doivent également conjuguer avec l’application Monitor. Mais plusieurs livreurs sont d’accord pour dire qu’Amazon dépasse les limites en matière de confidentialité et de surveillance.

