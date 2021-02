Google a permis aux annonceurs de discriminer les personnes non binaires et transgenres

Google a récemment fait l’objet d’une enquête menée par l’association à but non lucratif The Markup qui a révélé que le géant de la recherche avait permis aux annonceurs d’empêcher les personnes non binaires et transgenres de voir leurs annonces portant sur une offre d’emploi ou de logement.

Une centaine d’annonceurs ont fait preuve de discrimination dans leurs annonces

Apparemment, le tableau de bord des annonces de l’entreprise a jusqu’à présent permis aux employeurs et propriétaires de décocher la case « sexe inconnu » dans le tableau de bord démographique.

Pour information, la loi fédérale interdit la discrimination fondée sur le sexe ou la race concernant les annonces liées à l’emploi et au logement, rapporte Engadget. Pourtant, après un audit interne, Google a recensé environ 100 annonceurs sur plusieurs milliers qui filtraient la portée de leurs annonces pour exclure les personnes transgenres et non binaires.

Notons que selon le Centre national pour l’égalité des transgenres, plus d’une personne transgenre sur quatre a perdu son emploi en raison de préjugés et le taux de chômage pour ces personnes est deux fois plus élevé que la moyenne nationale. Face à ce constat, le porte-parole de Google, Elijah Lawal, a assuré que l’entreprise mettra à jour sa politique et son application dans les semaines à venir pour empêcher les annonceurs de cibler ou d’exclure des utilisateurs sur la base de la catégorie « sexe inconnu ».