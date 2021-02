VLC 4.0 va changer d’interface et débarquer sur le Web

VideoLan prépare le terrain pour VLC 4.0, la prochaine grosse mise à jour du lecteur multimédia, qui bénéficiera d’une nouvelle interface. Jean-Baptiste Kempf, le président de VideoLan, l’annonce dans une interview avec Protocol.

VLC 4.0 avec une nouvelle interface et arrivée sur le Web

« Nous avons modifié l’interface pour qu’elle soit un peu plus moderne », a indiqué Jean-Baptiste Kempf au sujet de VLC 4.0. Il n’en dit pas plus malheureusement, tout comme il ne partage pas une capture d’écran pour donner une idée du résultat final. Il est en tout cas certain que cette nouvelle interface sera la bienvenue. VLC peut sembler un peu « ancien » quand on le compare avec d’autres lecteurs multimédias.

Outre VLC 4.0, Jean-Baptiste Kempf annonce que VLC va se lancer sur le Web. Certains se souviennent peut-être qu’il était déjà possible d’avoir le lecteur dans son navigateur Internet à l’aide d’un plugin. Mais c’est de l’histoire ancienne. La nouvelle version fonctionnera grâce à WebAssembly et au JavaScript. « Vous lancez VLC à l’intérieur de la page Web, ce qui vous permet de visionner n’importe quel type de film directement dans votre navigateur », explique le président de VideoLan. « Nous n’en sommes pas encore là. Mais ça se rapproche », a-t-il ajouté.

Un concurrent d’IMDb en approche

Un troisième point est le projet Moviepedia. C’est présenté comme étant plus ou moins un concurrent d’IMDb, la plus grosse base de données du cinéma sur Internet. Le résultat final permettra à la communauté de participer et faire des modifications, à l’instar de ce qui existe sur Wikipédia où n’importe qui peut modifier une page.

VLC fête ses 20 ans ce mois-ci. Le lecteur multimédia, aujourd’hui disponible sur Windows, macOS, Linux, iOS, Android et plus encore, comptabilise 3,5 milliards de téléchargements. Une jolie prouesse pour ce lecteur multimédia français libre et gratuit. Il fait au passage partie de la liste des logiciels libres préconisés par l’État français.