MetaHuman Creator : l’Unreal Engine se dote d’un générateur de modèles humains 3D hyper réalistes

Epic Games a racheté récemment un petit studio de développement à l’origine d’un générateur de modèles humains 3D proprement révolutionnaire. Ce générateur a notamment servi à la création numérique de l’héroïne de Hellblade, un superbe jeu d’aventure développé par le studio Ninja Theory (Hellblade II est en cours de développement pour les Xbox Series X/S). Ce moteur baptisé MetaHuman Creator sera bientôt disponible au sein du moteur de rendu Unreal Engine 5.

Les graphistes et modeleurs de jeu vidéo auront ainsi rapidement accès à une immense bibliothèque de dizaines de visages, 18 types de corps, et une trentaine de coupes de cheveux, sachant que chaque élément de base pourra être configuré à sa guise. Il sera même possible de faire vieillir ou rajeunir artificiellement chacun des modèles 3D générés. L’outil intègre aussi un système d’animations faciales et labiales particulièrement réaliste.

Il faudra ainsi moins d’une heure pour créer un personnage 3D totalement convaincant, de quoi révolutionner la création de jeux vidéo AA ou AAA. Le MetaHuman Creator sera disponible dans le courant de l’année.