Des chercheurs mettent au point des robots capables de former… un blob

Les vers noirs de Californie (Lumbriculus variegatus) ont la particularité étrange de se regrouper en grappes de plusieurs dizaines à plusieurs milliers d’individus. Ces grappes, qui permettent d’effectuer certaines tâches précises (défense face à un prédateur par exemple), semblent agir comme un seul et même organisme. Ces « blobs » de vers ont donné des idées à une équipe de recherche de l’université de Georgia Tech. Les scientifiques ont étudié le comportement des vers noirs afin de mettre au point de petits robots capables eux aussi de se regrouper pour constituer un « robot-blob » parfaitement autonome.

Les chercheurs estiment que cette collectivisation des robots permettra sans doute d’améliorer l’efficience énergétique. En d’autres termes, le robot-blob dépensera moins d’énergie, pour la même tâche, qu’un robot de taille équivalente ou que la somme des dépenses énergétiques de plusieurs mini-robots (séparés). Ces travaux intrigants ont été publiés dans le Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ces robots vous rappellent « quelque chose » ? C’est peut-être normal : le concept de robot-blob a été abordé avec brio dans le film d’animation Big Hero 6, et notamment dans la scène où Hiro Yamada présente les MicroBots.