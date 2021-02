Les Pégases du jeu vidéo se tiendront le 17 mars prochain, seulement en ligne

Les Pégases, une cérémonie de prix organisée par l’Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo, se tiendra bien le 17 mars prochain, et uniquement en ligne bien sûr. Cette seconde édition attribuera des prix dans plusieurs catégories (Meilleur Jeu Video, Meilleur jeu indé, Excellence visuelle, Meilleur Jeu mobile, etc.), et l’on remarque que les productions françaises y sont particulièrement bien représentées. Ainsi, on retrouve pas moins de deux jeux réalisés par des studios français dans la catégorie du meilleur titre de l’année (Asobo pour Flight Simulator et DontNod pour Tell me Why).

C’est officiel : la 2ème Cérémonie des Pégases aura lieu le mercredi 17 mars 2021 à 20h30, exclusivement en ligne ! ✨ Nous vous attendons nombreuses et nombreux aux #Pégases2021 ! 🎉 pic.twitter.com/MekNuGseej — Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo (@AcademieJV) February 10, 2021

Haven, Paper Beast et Streets of Rage 4 sont les autres représentants francophones de la liste. On s’interroge cependant sur la présence de Paper Beast dans la liste (le jeu est même nominé dans trois catégories !). Certes, le jeu d’Eric Chahi est une petite merveille, mais il a été lancé sur le PSVR voilà déjà plus de 2 ans ! Les titres les plus souvent cités sont Haven (6 nominations), devant Tell me Why (5 nominations), There is No Games (4 nominations), Paper Beast (3 nominations) et Flight Simulator (3 nominations encore).