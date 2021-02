The Mandalorian : Gina Carano est virée de Star Wars par Lucasfilm

Lucasfilm annonce avoir mis un terme à sa collaboration avec Gina Carano, qui interprète Cara Dune dans la série The Mandalorian autour de l’univers Star Wars. Cela fait suite à ses récents propos sur les réseaux sociaux.

Gina Carano est virée de Star Wars par Lucasfilm

« Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir », a déclaré un porte-parole de Lucasfilm dans un communiqué. « Ses publications sur les réseaux sociaux qui dénigrent les gens en se basant sur leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables ».

Ce n’est pas la première fois Gina Carano est dans le viseur de Lucasfilm. Elle avait publié il y a quelques mois des déclarations transphobes. Lucasfilm avait décidé de ne rien changer à sa collaboration avec l’actrice. Mais les nouveaux messages ont été la goute d’eau qui a fait déborder le vase.

« Les Juifs étaient battus dans les rues, non pas par les soldats nazis mais par leurs voisins… même par des enfants », a indiqué une image relayée par Gina Carano dans une story sur Instagram (effacée depuis). Elle notait que beaucoup de gens la haïssaient parce qu’elle avait des opinions politiques différents. Elle faisait un lien entre sa vie et celle des Juifs battus à cause de leur religion. D’autre part, l’actrice a partagé des images se moquant des masques en pleine pandémie.

Quel avenir pour Cara Dune ?

Lucasfilm ne dit pas encore si le personnage de Cara Dune sera de retour dans la troisième saison de The Mandalorian. Il est possible qu’une nouvelle actrice prenne le relais. Il y a également un problème avec Rangers of the New Republic, une future série Star Wars. Le personnage de Cara Dune devait avoir un rôle dans ce programme..