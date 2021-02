Spotify teste un peu plus les paroles en temps réel sur son application

Spotify a décidé de tester davantage l’affichage de paroles en temps réel sur son application. Le premier test a eu lieu il y a deux ans dans 26 pays. C’est maintenant en expérimentation du côté des États-Unis pour quelques utilisateurs.

Des paroles en temps réel sur Spotify

Spotify a confirmé à Engadget qu’il testait en ce moment l’affichage des paroles en temps aux États-Unis :

Nous pouvons confirmer que nous testons actuellement notre fonction de paroles de chansons auprès d’un certain nombre d’utilisateurs aux États-Unis. Chez Spotify, nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à une expérience utilisateur plus large et d’autres ne servent qu’à un apprentissage important. Nous n’avons pas d’autres nouvelles à partager pour le moment.

Il est toujours question d’une collaboration avec Musixmatch pour récupérer les paroles et les afficher en temps réel. Il est en tout cas certain que l’arrivée d’une telle fonctionnalité façon karaoké était attendue par les utilisateurs. Elle existe déjà chez Apple Music et Deezer. Autant dire que Spotify a pris du retard ici.

Qu’en est-il de la France ? Nous ne sommes pas encore dans les pays ayant accès à cette fonctionnalité. Mais on peut se douter que le nécessaire va être fait d’ici les prochaines semaines, voire les prochains mois.