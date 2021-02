X65 5G : Qualcomm dévoile le premier modem 5G 10Gbps

Qualcomm vient d’annoncer sa puce modem 5G X65, successeur direct du X60, une puce que l’on retrouvera aussi intégrée au SoC du prochain Snapdragon haut de gamme. Principale amélioration de ce modem, son débit ébouriffant de 10 Gbps ! C’est nettement mieux que les 7,5 Gbps du X60, et c’est surtout beaucoup plus que le débit des réseaux 5G existants. Au moins existe t-il une marge de progression en terme d’équipement réseau (si on ne fait pas cramer les prochaines antennes à cause de délires moyenâgeux).

Le nouveau modem rejoint aussi les spécifications du 3GPP Release 16 (la phase 2 de la 5G), soit entre autres la connexion MIMO massive, une optimisation de la consommation énergétique, etc. Qualcomm assure en outre que le système du X65 5G pourra être mise à jour, ce qui permettra de rajouter de nouvelles fonctions.

Le X65 5G sera accompagné de la nouvelle technologie d’antenne 545 mmWave (ondes millimétriques). La 545 sera tout aussi compacte que la génération précédente tout en offrant plus de puissance de transmission ainsi que la couverture de l’ensemble des fréquences à ondes millimétriques. Le modem X65 5G devrait être disponible pour les fabricants à la fin de l’année 2021.