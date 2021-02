Premier cliché de Mars de la sonde chinoise Tianwen-1

C’est un grand jour pour l’histoire spatiale chinoise : la sonde Tianwen-1 vient de prendre le premier cliché de Mars, une photographie haute définition prise à 2,2 millions de kilomètres de la planète rouge. Après un voyage de plus de 6 mois (la sonde a été lancée par la fusée Longue Marche 5 le 23 juillet 2020), la sonde s’approche enfin de l’orbite martienne. L’agence spatiale CNSA (China National Space Administration) s’est empressée de tweeter le superbe cliché qui permet de bien distinguer le célèbre cratère Schiaparelli ainsi que les canyons Valles Marineris.

We have visual! Here’s a first image of Mars from Tianwen-1! Source: https://t.co/ATCp8U2qMu (CASC/CNSA) pic.twitter.com/e0ppKIzdYf

— Andrew Jones (@AJ_FI) February 5, 2021