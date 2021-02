Black Myth: Wukong : la sensation next gen s’offre un nouveau trailer de gameplay

Véritable sensation next gen lors de sa première présentation l’an dernier, le très prometteur Black Myth: Wukong s’offre un second trailer de gameplay pour fêter comme il se doit le nouvel an chinois. Et comme il se doit encore, c’est à se brûler les yeux tellement la réalisation d’ensemble semble donner une grosse claque aux gros studios. La qualité d’animation des boss notamment, la variété de leurs attaques ainsi que la mise en scène générale puent la classe intergalactique.



Le guerrier singe fait encore de gros dégâts sur les boss bien vénères… et sur nos rétines

Mais comment ont-ils fait avec une aussi petite équipe ? Pour ne rien gâcher, les combats semblent plus que jamais s’inscrire dans les pas des Souls ou d’un Sekiro, tout en étant visiblement un poil plus accessibles pour tous les joueurs qui n’ont pas décidé de vendre leur âme au démon du skill. Bref, plus on en voit et plus cela promet, ce qui est loin d’être toujours le cas avec les jeux très (trop) attendus. Black Myth: Wukong n’a toujours pas de date de sortie, mais on n’est pas pressé à vrai dire : les chefs d’œuvres, ça se peaufine…