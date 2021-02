Android 12 se dévoile en images avec une nouvelle interface

Android 12 n’est plus très loin et des images dévoilent la nouvelle interface du prochain système d’exploitation mobile de Google. On peut dire qu’il y a du changement par rapport à l’interface actuelle. Il y a quelques similitudes avec One UI de Samsung.

Voici Android 12 en images et sa nouvelle interface

Les images de la nouvelle interface d’Android 12 sont des maquettes créées par Google à l’intention des constructeurs. C’est un moyen pour eux de se préparer aux principaux changements avant l’arrivée de la mise à jour sur les smartphones. XDA partage justement quelques images qui ont été distribuées aux partenaires de Google.

On déjà voir qu’il y a du changement au niveau du centre de notifications avec un fond beige clair, plutôt qu’un fond transparent. Il est toutefois possible que le fond beige soit l’une des couleurs disponibles et que l’utilisateur puisse changer le fond selon ses goûts. En outre, les coins des notifications sont encore plus arrondis qu’actuellement. Quant aux raccourcis en haut de l’écran, il y en a quatre ici, contre six jusqu’à présent. On peut également observer des icônes en haut à droite qui indiquent si une application utilise le micro ou la caméra du smartphone. Google va obliger les constructeurs à les utiliser.

Du mieux pour la vie privée et les widgets

Ce point suggère qu’Android 12 va miser un peu plus sur le respect de la vie privée, à l’instar de ce qu’Apple a proposé avec iOS 14. D’ailleurs, on peut voir sur les images d’Android 12 différents réglages pour la confidentialité.

Un autre changement avec Android 12 concerne les widgets. Android les supporte depuis un moment, mais Google les a quelque peu abandonnés depuis quelques années. Il se trouve qu’Apple a ajouté leur support avec iOS 14 et l’intérêt est reparti à la hausse. Google l’a bien compris, d’où du nouveau à venir avec Android 12.

On voit qu’il existe un widget « Conversations » qui met en avant les derniers messages, appels manqués et autres activités. Ce widget sera d’ailleurs obligatoire, selon ce que Google a indiqué aux fabricants.

Android 12 arrive bientôt

Google devrait bientôt annoncer Android 12 et proposer une première Developer Preview. L’année dernière, Google avait annoncé Android 11 le 19 février. Rendez-vous dans une semaine pour découvrir Android 12 ? C’est possible.