Déploiement 4G/5G : Orange et Free ont été les plus actifs au début de 2021

Les données pour le déploiement de la 4G et de la 5G en janvier 2021 par les opérateurs sont dévoilées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Les opérateurs les plus actifs ont été Orange et Free Mobile.

Orange et Free Mobile venant SFR et Bouygues Telecom en janvier 2021

Free Mobile a activé 325 nouveaux sites 4G en janvier 2021, ce qui lui permet d’en avoir 19 040 au total dans toute la France. Orange le suit avec 247 nouveaux sites 4G. Il est cependant loin devant pour ce qui du nombre d’antennes au total dans toute la France. L’opérateur historique en compte 25 276 à ce jour.

Bouygues Telecom arrive à la troisième place avec 175 nouveaux sites 4G en janvier 2021. Il en compte 21 106 au total dans le pays. SFR est l’opérateur qui a le moins travaillé avec seulement 124 nouveaux sites 4G le mois dernier, pour un total de 21 498.

En outre, 19 938 sites 5G ont été autorisés par l’ANFR à ce jour, dont 9 426 sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. Toutes ces implantations 5G ont été autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G.

Sur le mois de janvier, les sites 5G autorisés ont donc augmenté de 10,5%. Selon les déclarations des opérateurs, 48,9% des sites autorisés sont techniquement opérationnels.