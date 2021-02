Neuralink a conçu une technologie permettant à un primate de jouer à des jeux vidéo par la pensée

Généralement, dès qu’on évoque le nom d’Elon Musk, les premières entreprises dont on se prépare à entendre parler sont soit SpaceX, soit Tesla. Toutefois, même si ces dernières sont effectivement très célèbres, n’oublions pas qu’Elon Musk est un milliardaire disposant de multiples entreprises dans différents domaines.

Neuralink a doté un singe d’un implant sans fil

Justement, cette fois-ci, le PDG a annoncé que l’une de ses entreprises avait fait une avancée considérable, il s’agit de Neuralink, la société qu’il avait fondée en 2016 et qui se concentre sur l’amélioration des capacités humaines grâce à l’intelligence artificielle. Bien que Neuralink dispose déjà de 5 années d’existence, l’entreprise fait très peu parler d’elle et il n’est pas rare que plusieurs mois se passent sans qu’on en ait des nouvelles.

Mais cette fois-ci, il semblerait que l’entreprise travaille sur du lourd. En effet, dans un talk-show réalisé en fin janvier 2021, Elon Musk avait fait savoir que Neuralink continuait de progresser dans ses travaux d’interface homme-machine et que l’entreprise avait inséré un implant cérébral dans un singe, lui permettant actuellement de jouer à un jeu vidéo par la pensée.

Le singe joue déjà à un jeu vidéo rien qu’avec sa pensée

Plus précisément, Neuralink abriterait un singe à qui on a implanté une puce dans le crâne. Auparavant, à l’origine, l’interface avait pris la forme de petites électrodes implantées dans le cerveau, qui est reliées à un appareil situé près de l’oreille. Mais la société a changé ce système en une puce de la taille d’une petite pièce de monnaie qui est cette fois-ci démunie de fils d’électrodes et de boîtier.

Elon Musk affirme ainsi que l’implant ne dispose d’aucun fil extérieur et que lors des tests, le singe n’a eu aucun comportement bizarre. Selon le milliardaire, l’implant n’est pas tout de visible et outre son côté discret et pratique, cet implant permettrait également de limiter les infections.

D’ailleurs, le primate jouerait déjà à de petits jeux vidéo comme le célèbre Pong (Atari – 1972). Toutefois, même si le jeu vidéo semble très basique, il requiert quand même une certaine dextérité.

Neuralink va tester sa technologie sur d’autres singes pour tester un mode multijoueur

Par ailleurs, selon Elon Musk, Neuralink se demanderait actuellement si plusieurs singes peuvent jouer en multijoueurs sur Pong. En d’autres termes, d’autres singes devraient ultérieurement recevoir un implant sans fil et jouer eux aussi au jeu vidéo Pong par la pensée.

En tout cas, l’objectif final de Neuralink est d’améliorer les performances humaines grâce à l’intelligence artificielle. Plus particulièrement, les capacités intellectuelles et la transmission de la pensée par télépathie ou autrement dit, sans utilisation de la parole.

Elon Musk dans talk-show sur les réseaux sociaux fin janvier 2021