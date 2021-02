PayPal se retire du marché indien

La greffe n’a pas prise. Comme bien d’autres géants de la tech occidentale, PayPal n’a pas réussi à trouver les clefs du marché indien, pourtant l’un des plus gros au monde en volume. Le géant du paiement en ligne vient d’annoncer qu’il arrêtait ses activités sur le marché domestique indien, moins de 4 ans seulement après son arrivée dans le pays. Seules les transactions de l’Inde vers l’international (et vice et versa) seront assurées.

PayPal quitte le marché intérieur indien

Les paiements et versements via PayPal ne seront plus possibles en Inde à partir du 1er avril prochain (et ce n’est pas une mauvaise blague…). PayPal n’a fourni aucune explication détaillée concernant ce retrait, mais les raisons ne semblent pas bien compliquées à établir. Un rapport récent indiquait que près de 360 000 commerces utilisaient PayPal en Inde, soit une minuscule goutte d’eau dans l’océan de ce pays d’1,3 milliard d’habitants. Le géant américain avait pourtant noué des partenariats avec plusieurs sociétés indiennes (dont BookMyShow et MakeMyTrip), une condition sine qua non pour espérer réussir…

PayPal précise toutefois que ses équipes seront bientôt étoffées en Inde, « et non diminuées » , mais il y a fort à parier ce que ces nouvelles embauches concerneront justement la gestion des paiements/versements PayPal de l’Inde vers l’International.