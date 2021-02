Robert A. Altman, CEO et fondateur de ZeniMax, est mort à 73 ans

La nouvelle vient de tomber, et elle ne manquera pas de prolonger la sinistrose ambiante : Robert A. Altman, fondateur et CEO de ZeniMax Media, l’éditeur multi-studios (Bethesda, id Software, etc.) récemment racheté par Microsoft, est décédé à l’âge de 73 ans. Le compte Twitter de Besthesda a confirmé la terrible nouvelle.

We are deeply saddened to tell you of the passing of Robert A. Altman, our Founder and CEO. He was a true visionary, friend, and believer in the spirit of people and the power of what they could accomplish together. He was an extraordinary leader, and an even better human being. pic.twitter.com/FZFsVtHc5t

— Bethesda (@bethesda) February 4, 2021