Le thème sombre de Twitter devient encore plus sombre

Twitter a opéré à une modification au niveau de son thème sombre pour le rendre plus sombre qu’auparavant. C’est en place dès aujourd’hui pour tous les utilisateurs du réseau social.

Twitter adopte un thème sombre encore plus sombre qu’auparavant

Il existe trois options pour le thème de Twitter : par défaut, bleu foncé et noir. Le premier affiche un fond blanc, comme d’habitude. Le deuxième est le thème sombre que Twitter proposait jusqu’à présent à tous les utilisateurs. Et voilà donc le troisième choix qui est le « nouveau » thème sombre. Twitter l’a activé par défaut chez les utilisateurs. Cela signifie que les utilisateurs qui préféraient l’ancien doivent manuellement le changer.

Comme changer le thème sombre de Twitter ? Il suffit de se rendre dans Plus > Paramètres et confidentialité > Accessibilité, affichage et langues > Affichage. Il ne reste plus qu’à faire son choix dans la partie « Arrière-plan ». Vous pouvez aussi vous rendre directement à l’adresse twitter.com/settings/display pour éviter de faire les étapes une par une.

Ce menu permet également de modifier la taille de la police pour les tweets et la couleur. Il y a bleu, orange, rouge, violet, orange et vert. Ce changement de couleur s'applique au niveau des boutons et d'autres éléments.