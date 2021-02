PS5 : Sony évoque les difficultés à augmenter la production

Il n’est pas simple d’acheter une PS5 à cause de la production et de la demande qui est clairement supérieure à l’offre. Sony le sait et explique les difficultés qu’il rencontre.

La production de la PS5 est compliquée

« Il nous est difficile d’augmenter la production de la PS5 dans un contexte de pénurie de semi-conducteurs et d’autres composants », a déclaré Hiroki Totoki, le directeur financier de Sony, lors d’un briefing accompagnant les résultats du groupe. « Nous n’avons pas été en mesure de répondre pleinement à la forte demande des clients, mais nous continuons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour expédier le plus grand nombre d’unités possible aux clients qui attendent une PS5 ».

Sony a annoncé lors de ses résultats financiers qu’il a vendu 4,5 millions de PS5 en 2020. Sa console a vu le jour à la mi-novembre, il s’agit donc d’une belle performance. En comparaison, Sony a écoulé 1,4 million de PS4 au dernier trimestre de 2020. C’était 6 millions d’exemplaires un an plus tôt.

Dans la foulée, Sony a suggéré qu’il vendait la PS5 à perte. Ce ne serait pas étonnant pour le coup. C’est généralement ce qui arrive au lancement d’une nouvelle console, que ce soit pour Sony ou Microsoft avec ses Xbox. L’argent rentre surtout avec la vente de jeux et des services, comme le PlayStore Plus.