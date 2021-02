Plenty : des fermes verticales robotisées pour réduire la surface au sol… sans baisser le rendement

Retenez bien ce nom : Plenty est une startup californienne qui a mis sur pied la première ferme verticale entièrement robotisée. Dans le détail, une ferme Plenty de seulement 0,8 hectares de surface au sol produit la même quantité de légumes et de végétaux qu’un champ de 291 hectares, soit un rendement multiplié par 360 ! Ce type de « ferme » nécessite d’immenses racks entièrement robotisés pour la récolte et de puissants LEDs apportant à tous les « étages » une lumière aux propriétés proches de celles du soleil. En outre cette ferme du futur utiliserait 95% d’eau en moins qu’une plantation « classique ».

Cet écosystème vertical est entièrement géré et optimisé par une IA qui ajuste les paramètres en fonction des données reçues par les centaines de capteurs disposés sur la ferme. Ainsi, la température, l’hygrométrie, le niveau de luminosité, etc. sont gérés par le logiciel. Plenty assure en outre que les cultures de la ferme verticales ne sont pas (et se seront pas) OGM, qu’aucun herbicide ou pesticide n’est employé, et que l’eau utilisée est recyclée.

Le projet Plenty semble séduire les investisseurs : SoftBank, Jeff Bezos et d’autres généreux donateurs ont misé des centaines de millions de dollars sur la startup. Il ne reste donc plus qu’à faire pousser autre chose que des salades…