TECLA : une maison imprimée en 3D et (presque) totalement écologique

Malgré son apparence un peu rustique, TECLA est peut-être bien la maison du futur. Conçu en Italie par le cabinet d’architecture Mario Cucinella Architects et le société d’impression 3D World’s Advanced Saving Project, le projet TECLA consiste en une maison imprimée en 3D et presque 100% écolo ! Les murs de TECLA sont entièrement recyclables pour la simple et bonne raison qu’ils sont composés de terre crue (sans altération) !

La construction de cette maison écolo reposerait entièrement sur l’Infinity 3D printer, un système d’impression 3D modulaire auquel il sera très aisé de rajouter des éléments d’assemblage (comme des bras robotisés). Cette imprimante serait capable de fabriquer en un temps record des habitations jusqu’à 6,60 m de large et 3 mètres de hauteur, mais il resterait possible de coupler plusieurs imprimantes entre elles afin de réaliser des constructions de plus grande dimension. Pour l’instant, TECLA reste encore à l’état de projet-prototype, un prototype qui sera d’ailleurs inauguré au printemps.

