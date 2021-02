Instagram prépare des stories avec un défilement vertical, à la TikTok

Instagram compte encore s’inspirer de son concurrent TikTok, cette fois au niveau des stories avec un défilement vertical. Cela change du comportement actuel où il suffit de toucher à gauche de l’écran pour revenir en arrière ou à droite pour avancer.

Instagram a confirmé à TechCrunch que le défilement vertical pour les stories existe au sein de son application. Mais il n’y a pas encore de test pour l’instant avec le public. Le développeur Alessandro Paluzzi a au moins trouvé un moyen de forcer le réglage pour afficher les stories avec le nouveau défilement.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021