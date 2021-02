Android TV change d’interface, en s’inspirant de Google TV

Google annonce une nouvelle interface pour l’écran d’accueil d’Android TV qui reprend des éléments de Google TV. Il est notamment question de nouvelles recommandations personnalisées et d’un onglet « Découvrir ».

Nouvelle interface de l’écran d’accueil d’Android TV, inspirée de Google TV

Android TV adopte, comme Google TV, trois onglets. Il y a Accueil, Découvrir et Applications. Le premier (que l’on voit sur l’image ci-dessus) regroupe les différents éléments installés. Il y a les applications favorites, les contenus qui doivent être joués, YouTube et d’autres services.

L’onglet Découvrir est le principal changement de la nouvelle d’interface d’Android TV qui s’inspire de Google TV. Il recense les films et séries en tendance sur Google, ainsi que des contenus personnalisés selon les goûts de chacun. Comme le nom l’indique, l’objectif est de faire des découvertes de contenus à l’utilisateur pour qu’il soit tenté de les regarder. Enfin, l’onglet Applications regroupe… les applications. Ni plus ni moins.

Google annonce que cette nouvelle interface fait ses débuts aujourd’hui et sera progressivement disponible pour tout le monde au fil des semaines. Elle débarque en France, aux États-Unis, en Australie, au Canada et en Allemagne. Il n’y a pas d’informations pour les autres pays. Mais on se doute bien qu’ils y auront le droit d’ici les prochaines semaines, voire d’ici les prochains mois.