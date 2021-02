Tesla rappelle 135 000 véhicules pour des problèmes d’écran tactile

La technologie c’est fantastique… sauf quand ça ne marche plus. Après une semaine un peu folle durant laquelle Tesla a publié des bénéfices records et fixé sa stratégie pour l’année à venir, la firme d’Elon Musk renoue avec les « petits » soucis : Tesla vient en effet de battre le rappel de 135 000 Tesla Model S ou Model X, soit l’une des plus importantes procédures de ce type décidée par l’entreprise.

Les documents de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) précisent la cause de ce rappel massif : les larges écrans tactiles qui servent de contrôle peuvent parfois tomber en rade… dès lors qu’une puce mémoire eMMC NAND dépasse sa capacité maximum de stockage (soit 8 Go). Ce gros bug est particulièrement sérieux puisqu’il affecte non seulement l’écran mais aussi le système de clignotant et de dégivrage ainsi que la caméra arrière. Pire encore, l’AutoPilot serait lui aussi impacté par ce soucis électronique.

La panne de l’écran tactile affecte les Model S fabriqués entre 2012 et 2018 ainsi que les Model X fabriqués entre 2016 et 2018. Tous les véhicules concernés sont équipés d’une carte mère NVIDIA Tegra 3 avec 8 Go de mémoire eMMC NAND.