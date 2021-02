Facebook a publié d’excellents résultats pour son Q4 2020, et une fois n’est pas coutume, les revenus « hors publicité » ont atteint des niveaux inédits. Avec 855 millions de chiffres d’affaires hors pub, Facebook confirme le pari désormais gagnant de l’Oculus Quest. Mark Zuckerberg a d’ailleurs tenu à préciser que ces revenus étaient largement portés par les ventes de la seconde mouture du casque VR autonome, jugeant même que ce dernier était « en bonne voie pour être le premier casque VR mainstream ».

Lors du lancement du premier modèle d’Oculus Quest, Zuckerbeg estimait que l’Oculus Quest devrait atteindre les 10 millions d’unités en base installée afin de devenir réellement attractif pour les gros studios. Le CEO de Facebook semble donc considérer que l’Oculus Quest 2 (et les prochaines déclinaisons du casque) se rapproche à grands pas de cet objectif.

Mais qu’en est-il réellement ? A la mi 2020, la base installée d’Oculus Quest était estimée à un peu plus d’1 million d’unités (source Statista). Considérant les quelques mois qui ont séparé cette marque du lancement de l’Oculus Quest 2, 1,3 millions d’Oculus Quest étaient probablement en circulation lors du lancement de l’Oculus Quest 2.

Si l’on prend au mot Zuckerberg, on peut déduire sans trop de risques qu’environ les 2/3 des revenus hors pub du Q4 proviennent de la branche Oculus, et que les 4/5ème des résultats de cette branche sont issus des ventes de l’Oculus Quest, soit environ 1,2 millions d’Oculus Quest 2 écoulés sur le Q4 (autant en 3 mois que les ventes totales du premier Oculus Quest) ! Si on rajoute à ce score les quelques centaines de milliers de ventes réalisées sur le mois de janvier 2021, et l’on se retrouve avec une base installée d’environ 2,7- 2,8 millions de casques VR Oculus Quest 1&2 !

En tablant sur « seulement » 500 000 Quest 2 écoulés chaque trimestre sur les trois premiers trimestres de 2021 (+1 million lors du Q4, projection conservatrice), cela signifie que l’Oculus Quest 2 dépassera sans doute les 5 millions d’unités à la fin de l’année, soit presqu’autant que les ventes totales de PSVR ! Dans ces conditions, et au vu de l’accélération des ventes (qui pourraient encore être dopées par la sortie d’un Oculus Quest 3), l’Oculus Quest devrait donc atteindre les 10 millions en base installée vers la fin de l’année 2023. Dès lors, on comprend un peu mieux l’optimisme affiché par Zuckerberg.