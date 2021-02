MLB The Show 21 devient le premier jeu Sony à arriver sur Xbox

Sony annonce aujourd’hui que MLB The Show 21, un jeu PlayStation Studios, sera disponible sur Xbox, en plus des PlayStation. Il devient par conséquent le premier jeu PlayStation Studios à débarquer sur la console de Microsoft.

MLB The Show 21 sera disponible sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S le 20 avril prochain. « C’est une période charnière pour nous, car cette franchise historique sera accessible à de tout nouveaux joueurs. Nous tenons à remercier tout le monde chez PlayStation, Xbox, Major League Baseball, la Major League Baseball Players Association et San Diego Studio pour leur assiduité et pour nous avoir permis de proposer MLB The Show à davantage d’utilisateurs », indique Sony.

Un autre avantage est que MLB The Show 21 sera cross-platform. Sony va ainsi permettre aux joueurs PlayStation d’affronter les joueurs Xbox et inversement. De plus, la progression cross-platform permet de gagner et d’utiliser du contenu sur la plateforme et sur la génération de votre choix.

Doit-on comprendre que Sony va proposer d’autres jeux PlayStation Studios sur Xbox ? Très bonne question. Il n’y a malheureusement pas de réponse pour l’instant. Il faudra attendre pour en savoir un petit peu plus sur le sujet.

L’édition standard du jeu sur console de génération actuelle est proposée au prix de 69,99€. Le prix est de 79,99€ sur les nouvelles consoles.