Le Galaxy Z Fold 3 serait lancé au mois de mai prochain

Après un Galaxy Z Fold prometteur mais passablement faillible, et un Galaxy Z Fold 2 nettement plus convaincant, Samsung travaille déjà sur la troisième mouture de son smartphone pliable. Et visiblement, le fabricant presse le pas : le site de leake Bloter croit en effet savoir que le mobile pourrait être commercialisé dès le mois de mai, soit avec deux voire trois mois d’avance sur la période de sortie initialement estimée.

Le Galaxy Z Fold 3 pourrait être commercialisé rapidement afin de faire place nette pour le Galaxy Note 20 FE, dont la sortie est désormais attendue vers août. A noter que ce modèle remplacerait le Galaxy Note 21 « classique » (la gamme Note ne serait donc pas abandonnée au final). La Galaxy Z Fold 3 ne serait pas le seul smartphone pliable de Samsung à être lancé cette année. Le Z Fold sera sans doute accompagné d’un Galaxy Z Flip 2 et, peut-être cette fois, d’un Galaxy Fold Lite financièrement plus accessible.