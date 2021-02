YouTube teste la création d’extraits de vidéos, comme Twitch

YouTube a lancé un nouveau test pour créer des extraits de vidéos qui durent entre 5 et 60 secondes. La fonctionnalité est similaire à ce que propose Twitch. D’ailleurs, YouTube dit lancer cette fonctionnalité expérimentale avec les vidéos en rapport avec le jeu vidéo pour l’instant.

Sur sur son site, YouTube assure que « beaucoup de créateurs et spectateurs » ont demandé à pouvoir créer des extraits de vidéos, d’où l’arrivée de la fonctionnalité. Le test est disponible depuis un ordinateur et sur les appareils Android. Le support pour les appareils iOS se fera prochainement.

Comment créer des extraits de vidéos YouTube ? Il suffit de choisir sa vidéo et cliquer sur le nouveau bouton « Extrait ». Une nouvelle interface apparaît et permet de choisir la portion de sa vidéo. Une fois le choix effectué, il faut donner un titre et cliquer sur « Partager l’extrait ». YouTube donne un lien qu’il est possible de partager avec quiconque. La personne qui cliquera dessus verra l’extrait et pourra, si elle le souhaite, cliquer sur un bouton pour voir la vidéo en entier.

Comme dit précédemment, il s’agit d’un test pour l’instant. Seulement quelques chaînes YouTube ont accès à cette fonctionnalité. Le service de vidéo attend d’avoir assez d’avis d’utilisateurs et de créateurs pour faire des améliorations. Quand tout sera bon, alors le système sera disponible pour l’ensemble des utilisateurs et des créateurs.