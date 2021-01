Ce train super-rapide chinois peut atteindre les 620 km/h

Elon Musk en a fait rêver plus d’un avec son concept de Hyperloop, un moyen de transport ultra-rapide qui pourrait nous conduire d’une grande ville à une autre en seulement quelques minutes. Adieu les embouteillages et la frustration matinale ! Sauf que, ce projet ne se concrétiserait pas de sitôt. En attendant, la Chine, qui n’est jamais loin en matière d’innovation technologique, a aussi travaillé sur un prototype de train super rapide.

Ce train maglev devrait être utilisable dès 2027

Ce sont les chercheurs de l’Université Southwest Jiaotong à Chengdu, en Chine, qui ont dévoilé le prototype, nous rapporte TNW. Ce prototype se distinguerait des autres trains maglev en ce que plutôt que d’utiliser des supraconducteurs à l’hélium liquide à -269°C, il utilise des supraconducteurs à -196°C. Ceux-ci seraient non seulement moins chers à produire mais aussi plus faciles à utiliser.

Ce prototype chinois, qui peut atteindre les 620 km/h est un train à lévitation magnétique et, une fois mis en place, il permettrait aux trains interurbains à grande vitesse de transporter encore plus de personnes à travers le pays. De plus, les chercheurs estiment que ce nouveau train maglev devrait débarquer d’ici six ans.