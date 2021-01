WhatsApp protègera votre application de bureau via votre smartphone

Actuellement, l’identification à deux facteurs vous est sans doute familier pour vous connecter à vos comptes de médias sociaux sur votre ordinateur. Dans le cas de Facebook Messenger et d’autres services par exemple, vous pouvez sans problème accéder à votre compte en prenant juste le soin de renseigner le bon identifiant et le bon mot de passe. Mais pour certains services, l’accès à vos comptes n’est pas aussi simple. Ce sera bientôt le cas de WhatsApp.

WhatsApp se lance dans l’authentification biométrique

WhatsApp travaillerait actuellement à ajouter une nouvelle couche de sécurité à son application pour ordinateurs afin de protéger votre compte des curieux. Dans une mise à jour qui sera bientôt déployée, la plateforme de messagerie va ainsi exiger une authentification biométrique avant de vous laisser accéder à votre compte WhatsApp sur votre bureau.

L’authentification biométrique consistera à donner une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale lorsque l’application WhatsApp de bureau vous présentera un QR Code que vous devrez scanner avec votre smartphone.

Ainsi les comptes WhatsApp sont liés à votre smartphone et l’utilisation de l’application de bureau nécessite que vous utilisiez votre smartphone.

Vous ne pourrez pas accéder à votre application de bureau sans votre smartphone

Toutefois, le service prend également en compte le fait que vous n’utilisiez pas d’authentification biométrique. Dans ce cas de figure, vous serez amené à saisir un code PN ou un autre code de sécurité.

Néanmoins, une fois connecté, vous pouvez vérifier quels appareils de bureau sont liés à votre téléphone sur l’application mobile et plus précisément dans le menu, et en appuyant sur « WhatsAppWeb ». Selon WhatsApp, cette mise à jour se déploiera sur les appareils iOS et Android dans les semaines à venir.

En tout cas, même si cette authentification biométrique peut être perçue comme incommodante pour certains, elle nous assurera une meilleure sécurité puisque déjà, personne ne peut accéder à l’application de bureau sans avoir notre précieux smartphone pour scanner le QR Code.