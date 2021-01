NASA : un second test de la fusée SLS se fera en février

L’agence spatiale américaine (NASA) prévoit de lancer le premier vol sans équipage de sa fusée Space Launch System (SLS) à la fin de cette année 2021 et plus précisément, en novembre. Cependant, les plans de la NASA pourraient être contrecarrés par le fait que ses tests ne se sont pas déroulés comme prévu.

En effet, plus tôt ce mois-ci, la NASA a fait un test de tir chaud sur sa fusée SLS. Ce tir chaud consiste à faire tirer les quatre moteurs de la fusée pendant que l’étage central de la fusée est attaché. Toutefois, si les ingénieurs estimaient le temps d’allumage des moteurs à huit minutes, ceux-ci ne se sont allumés que pendant une minute environ et se sont arrêtés automatiquement.

L’agence spatiale américaine a ainsi annoncé le vendredi 29 janvier 2021 qu’elle allait refaire un test de sa fusée SLS durant la dernière semaine de février. Cette fois-ci, les ingénieurs espèrent que les moteurs s’allumeront pendant au moins quatre minutes. La réussite de ce test permettrait alors à l’agence et à son entrepreneur principal, Boeing, de collecter plus de données avant son premier vol spatial, nous rapporte Axios.

Pour le moment, on ignore si la NASA se retrouvera dans l’obligation de reporter l’échéance de novembre. Toutefois, si ce second test se conclut par un succès, l’agence spatiale américaine devra encore acheminer la fusée du Mississippi vers Cap Canaveral, en Floride. Une opération qui lui perdrait un mois environ.

En tout cas, la NASA a bon espoir de la réussite de ce second test et a déclaré dans un billet de blog que :

La réalisation d’un deuxième test de tir chaud permettra à l’équipe de répéter les opérations du premier test et d’obtenir des données sur les performances de l’étage central et des moteurs sur une période plus longue qui simule davantage d’activités pendant le lancement et l’ascension de la fusée.