Space Launch System (NASA) : échec lors du test de mise à feu

C’est un coup dur pour la NASA mais aussi pour son partenaire Boeing. Le test au sol du SLS (Space Launch System), l’énorme lanceur de l’agence spatiale américaine, s’est soldé par un cuisant échec. Ce samedi 16 janvier, le compte à rebours de l’essai Green Run s’est arrêté après seulement une minute, quelques uns des 1400 capteurs de contrôle ayant détecté « un dysfonctionnement majeur sur le moteur 4 », ce qui a conduit à l’arrêt automatique de l’essai en cours.

Watch all four @NASA_SLS core stage engines roar to life and shake the ground in Mississippi.

Teams are assessing the data on early engine shutdown. pic.twitter.com/U5bNqqbdZd

— NASA (@NASA) January 16, 2021