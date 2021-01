Elon Musk (SpaceX) et la FAA ne s’entendent pas sur le lancement de la fusée SN9

Jeudi dernier devait avoir lieu le lancement d’une fusée Starship de SpaceX. Tous les préparatifs avaient déjà été effectués, les routes étaient fermées, les réservoirs de carburant ont été chargés et SpaceX avait même annoncé le vol sur son site Web. La seule chose qui manquait pour permettre à l’entreprise de lancer sa fusée était l’approbation de la FAA. Toutefois, SpaceX ne l’a pas obtenue.

La FAA a effectivement refusé de fermer son espace aérien, un critère primordial pour le lancement de la fusée. Cela a valu à l’agence une vive remontrance d’Elon Musk, le PDG de SpaceX, à leur égard. D’ailleurs, le dirigeant n’a pas manqué de partager sa colère sur les réseaux sociaux le jeudi après-midi. Il déclara ainsi que :

Unlike its aircraft division, which is fine, the FAA space division has a fundamentally broken regulatory structure.

Their rules are meant for a handful of expendable launches per year from a few government facilities. Under those rules, humanity will never get to Mars.

— Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021