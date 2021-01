Facebook donnera plus de contrôles aux annonceurs sur l’affichage de leurs publicités

Parmi les reproches que l’on entend souvent à propos de Facebook est le fait que c’est une plateforme sur laquelle les contenus préjudiciables, comme les discours de haine, se propagent librement et rapidement. Pourtant, le plus grand réseau social au monde a déjà assuré à ses utilisateurs son engagement à lutter contre ce type de contenus. Désormais, Facebook semble être plus que jamais résolu à prendre des mesures à l’encontre de ces contenus préjudiciables, ne serait-ce que pour ses annonceurs, exaspérés de la situation.

Coca-Cola et Starbucks lassés par le laxisme de Facebook

En juillet dernier, des géants comme Coca-Cola et Starbucks ont décidé de ne plus afficher leurs publicités sur Facebook. La raison en était que ces entreprises jugeaient que le réseau social n’en faisait pas assez pour lutter contre les discours de haine sur sa plateforme, en particulier, après la mort de George Floyd, un Noir américain qui avait été abattu par un policier blanc.

Mais cette exaspération remonte déjà à plusieurs années auparavant, au fil desquelles les annonceurs ont demandé aux grandes entreprises numériques de ne pas afficher leurs publicités aux côtés de contenus préjudiciables tels que des discours de haine, de fausses informations et autres. Et en septembre 2020, trois géants du Web – Facebook, YouTube et Twitter – ont décidé de conclure un accord avec les grands annonceurs pour lutter contre ces contenus, nous rapporte Reuters.

Les annonceurs décideront de la parution de leurs publications sur Facebook en 2022

Dans le cas particulier de Facebook, le géant des médias sociaux a déclaré hier qu’il allait mettre au point des « contrôles d’exclusion de sujets » sur sa plateforme afin de permettre aux annonceurs de déterminer quel type de publications ils ne veulent pas faire apparaître à côté de leurs publicités.

L’entreprise numérique a également expliqué dans un article de blog publié le même jour que ces contrôles permettront aux annonceurs de définir la manière dont leurs annonces seront diffusées sur Facebook News Feed. Néanmoins, les annonceurs ne pourront pas tout de suite profiter de ces contrôles puisque Facebook prévoit encore de les tester avec un petit groupe d’annonceurs. Une expérimentation qui pourrait, selon lui, lui prendre un an environ.