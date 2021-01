Le Xiaomi Mi 11 a une date de lancement en France (et c’est bientôt)

Dernier flagship HDG de Xiaomi (désormais 3ème fabricant mondial de smartphones !), le Xiaomi Mi 11 s’apprête à débarquer en France, quelques semaines seulement après sa disponibilité en Chine. Premier smartphone au monde à embarquer un Snapdragon 888, le Mi 11 est un vrai haut de gamme sans concessions sur les composants : écran OLED 6,81 pouces 120 Hz à la résolution 3 200 x 1 440 pixels (!), 8 ou 12 Go de RAM selon les modèles, 128 ou 256 Go de stockage et un bloc photo triple capteurs (108 Mpx, 13 Mpx ultra wide, 5 Mpx macro).

Xiaomi a commencé à envoyer des invitations aux médias européens (presse, YouTubeurs, etc.) pour une keynote organisée le 8 février. Il se murmure que le Xiaomi Mi 11 serait disponible à la vente le même jour., dans la foulée de la présentation. Les prix s’échelonneraient de 550 à 650 euros selon les configurations. A noter enfin qu’un Xiaomi Mi 11 Pro (encore mieux doté forcément) ne tarderait pas à être dévoilé.