Instagram change l’interface des stories sur ordinateur

Instagram a modifié l’interface pour les stories quand on les regarde depuis un ordinateur. L’utilisateur a maintenant un aperçu du contenu à venir, au lieu de simplement avoir le contenu en cours.

Un changement sympathique est la possibilité de faire un choix. En effet, il est possible de cliquer sur telle ou telle story d’Instagram. Cela peut être intéressant si l’on désire regarder en priorité un utilisateur plutôt qu’un autre. Au passage, il existe toujours les raccourcis au niveau du clavier. Les flèches gauche et droite permettent de reculer ou avancer dans la story. Les flèches haut et bas permettent quant à elles de passer à la story suivante ou à la story précédente.

Cette modification de l’interface d’Instagram depuis un ordinateur n’est pas majeure. Elle reste malgré tout importante, surtout quand on sait que le réseau social a énormément misé sur l’expérience mobile pendant des années. Beaucoup de fonctionnalités déjà disponibles sur l’application mobile ont mis du temps à débarquer sur ordinateur. Le dernier exemple en date est le fait de regarder des vidéos en direct. Ce support est arrivé il y a quelques mois sur le Web. Il y a également le cas des messages privés qui ont mis un certainement moment avant d’être disponibles sur le Web.