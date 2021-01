Huawei ne ferait plus partie du top 5 des fabricants de smartphones

Le ban américain aura finalement eu raison de la résilience de Huawei. Incapable de fournir en composants, le géant asiatique a brutalement décroché lors du quatrième trimestre 2020. Si l’on en croit les chiffres de Canalys, Huawei est passé d’un coup d’un seul de la seconde à la cinquième place du marché mobile avec un peu moins de 30 millions d’unités écoulées. Encore devant Apple lors du Q3, Huawei a cette fois brutalement décroché au pire des moments, soit en pleine période des fêtes de fin d’année.

Celui que nombre d’analystes voyaient déjà à la place de leader du marché mobile coule donc à pic derrière Apple (aux alentours des 80 millions d’iPhone vendus sur le Q4), Samsung (60 millions d’unités), Xiaomi (40 millions), Oppo (32 millions) et Vivo (30 millions et quelques, juste un cheveux devant Huawei). Sur l’année, Samsung garde sa place de numéro un avec 266 millions de Galaxy écoulés, devant Apple bien sûr (209 millions d’iPhone). L’année 2021 pourrait s’avérer encore plus compliquée pour Huawei : à la surprise de certains observateurs, Joe Biden n’a pas retiré les décrets anti-Huawei signés par Trump.