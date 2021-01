Des chercheurs du MIT et du laboratoire CSAIL sont à l’origine d’une nouvelle technologie d’IA qui pourrait bien révolutionner le domaine. Cette avancée consiste en un nouveau type de réseau neuronal dit « liquide », un réseau capable d’augmenter sensiblement la flexibilité d’une IA après sa phase d' »entrainement ».

Dans le schéma classique, on « prépare » les IA en leur fournissant une masse de données cibles afin d’améliorer leurs capacités d’inférences (effectuer les réponses les plus adaptées à une situation donnée). Une fois cette phase complétée, l’IA est alors prête à fonctionner, mais sa capacité d’adaptation reste toujours relative aux réponses déjà fournies durant l' »entrainement ». Avec la technologie de réseau neuronal liquide, tout change : l’IA continue de s’adapter à une situation/donnée inédite (non étudiée durant l’entrainement) après cette étape de formation initiale.

Ce nouveau type d’IA pourrait avoir un rôle essentiel à jouer dans les véhicules autonomes : si une situation survient qui échappe aux critères évalués lors de la phase d’entrainement, l’IA restera capable d’évaluer cette situation inédite et proposera la solution la plus appropriée en fonction de ses données initiales. Plus intéressant encore, le réseau neuronal « liquide » nécessite moins de nœuds computationnels… mais sa structure neuronale s’avère plus complexe qu’un réseau de neurone traditionnel. Comme une « vraie » intelligence en somme ?