No Man’s Sky : enfin des améliorations pour le PSVR avec la PS5

Une fois n’est pas coutume, le « bac à sable » spatial No Man’s Sky a droit à un « simple » patch technique. Pas de nouveaux objets, vaisseaux ou améliorations de planètes, mais des correctifs divers et des améliorations de stabilité pour les versions PC, PS5, et Xbox Series S. La dernière console de Sony mettra beaucoup moins de temps pour charger le jeu tandis que la Series S bénéficiera enfin d’un mode haute qualité (graphismes next gen).

Le nombre d’extensions gratuites déjà publiées par Hello Games est juste faramineux (la liste ci-dessus n’est pas exhaustive).

La MAJ 3.15. devrait aussi rester dans les mémoires des joueurs PSVR : Hello Games s’est en effet décidé à augmenter la résolution du jeu et optimiser les performances globales d’affichage lorsque le PSVR est utilisé avec une copie du jeu sur PS5 ! Attention, cela ne signifie pas que No Man’s Sky PSVR (avec la PS5) sera aussi « beau » que la version next gen (PS5, Xbox Series ou PC), mais cela permettra sans doute de se remettre au jeu sans avoir l’impression de perdre 4 points de vision à chaque œil … La MaJ corrective est actuellement en cours de déploiement sur PC/PCVR, Xbox One/Series X/S et sur PS4/PS5/PSVR.