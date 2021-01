Tencent met la main sur Klei Entertainment et investit dans Dontnod (Tell Me Why)

Tencent a la fringale. Il y a quelques jours, le géant chinois du jeu vidéo est devenu l’actionnaire majoritaire de Klei Entertainment, à qui l’on doit la géniale franchise Don’t Starve. Klei n’aurait pas opposé d’obstacles à cette rentrée au capital plutôt massive, Tencent lui ayant fait la promesse de ne pas s’immiscer dans les projets du studio.

Les poches visiblement débordantes de dollars, Tencent jette cette fois son dévolu sur le studio français Dontnod (Tell Me Why), grand spécialiste du jeu d’aventure narratif. Cette fois, pas de rachat majoritaire mais un investissement dans le studio à hauteur de 50 millions de dollars. Dontnod a confirmé qu’il utiliserait cette levée de fonds pour auto-éditer ses prochains titres (ou au moins tenter de le faire).

Avec ses 16,6% de droits de vote (pour 1,8 millions d’actions du studio), Tencent ne pourra pas vraiment peser sur les projets et la stratégie financière de Dontnod, mais cette apport de liquidités a fait bondir l’action de Dontnod sur le marché Euronext. Rappelons que Tencent possède déjà Riot Games, Funcom et Supercell (et Klei aussi désormais) et qu’il a des parts dans la plupart des mastodontes du secteur (Epic Games, Ubisoft, Activision Blizzard, etc.).