A peine présentés et déjà une (petite) polémique ? Intel a dévoilé hier sa gamme de GPU Iris Xe destinée aux PC de bureau et proposée uniquement à la vente aux partenaires OEM. Le GPU n’étant pas intégré en dur à la carte mère, on pouvait logiquement espérer une certaine forme d' »ouverture ». On espérait sans doute trop.

Un porte parole d’Intel vient en effet de confirmer que les cartes Iris Xe ne pourront fonctionner qu’avec des SoC Intel : « La carte d’extension discrète Iris Xe sera associée aux processeurs de bureau Intel® Core ™ de 9e génération (Coffee Lake-S) et 10e génération (Comet Lake-S), aux chipsets Intel (R) B460, H410, B365, ainsi qu’aux cartes mères H310C et vendus en tant qu’éléments préinstallés« . Pour que tout soit bien clair (si ça ne l’était pas encore), le porte-parole précise que « ces cartes mères nécessitent un BIOS spécial prenant en charge Intel Iris Xe, de sorte que les cartes ne seront pas compatibles avec d’autres systèmes. »

Ces contraintes hardware expliquent aussi pourquoi ce GPU ne sera pas proposé à la vente au public mais seulement à quelques OEM triés sur le volet. Au vu de la part de marché grandissante d’AMD, ce choix n’est peut-être pas le plus judicieux…