Spotify rajoute des livres audio à son catalogue

Spotify diversifie son catalogue audio, ce qui n’est sans doute pas une mauvaise idée alors que se profilent de nouveaux confinements. Le numéro un du streaming musical vient en effet de rajouter une sélection de 9 livres audio (audiobooks) sur son catalogue américain, 9 ouvrages tombés dans le domaine public mais qui bénéficient ici d’une lecture audio exclusive à la plateforme.

Ainsi, le Frankenstein de Mary Shelley est lu par David Dobrik, Les Mémoires de Frederic Douglass, un Esclave américain (Narrative of the Life of Frederick Douglass) ont droit au timbre chaud de Forest Whitaker, Hilary Swank raconte L’Eveil de Kate Chopin, et Cynthia Erivo est la lectrice du Persuasion de la célèbre Jane Austen. On trouve aussi Canne de Jean Toomer lu par Audra McDonald, Les Grandes Espérances de Charles Dickens narré par James Langton, Jane Eyre de Charlotte Bronte (narr. Sarah Coombs), Passing de Nella Larsen (Banhi Turpin), et enfin La Conquête du Courage de Stephen Crane (narr. Santino Fontana).

On attend désormais le même genre d’initiative pour un public non-américain (au hasard, le français ?).