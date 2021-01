id Software (Doom Eternal) travaille sur un titre VR… pas vraiment pour les enfants

Avec Doom Eternal, id Software a sorti l’un des plus chouettes défouloirs vidéoludiques de ces dernières années. Les développeurs ont visiblement estimé que ce flot de violence parfois « cartoonesque » méritait un peu plus d’immersion : un jeu VR d’id Software – au titre encore inconnu – vient d’être classifié 18+ en Australie ! Ca va saigner !

Rien n’a filtré concernant le genre de ce prochain titre VR, mais l’on peut se laisser aller à quelques conjectures. Le Doom « reboot » de 2016 avait eu droit un an plus tard à une version VR allégée baptisée Doom VFR. Dans la même « logique », le jeu VR mystère d’id pourrait bien être une version VR du fabuleux Doom Eternal. Cette adaptation aurait d’autant plus de sens que les casques PCVR ont beaucoup progressé depuis 2017. Du reste, Half Life Alyx nous a prouvé que le développement de jeux AAA est tout à fait envisageable sur VR.

Rappelons enfin qu’id Software appartient désormais à Microsoft suite au rachat de Zenimax/Besthesda. Les plus optimistes verront ce projet VR comme une forme de confirmation -par la bande d’un projet de casque VR compatible Xbox Series X…