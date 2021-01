Galaxy S21 : Samsung revoit ses objectifs de ventes à la baisse

Les Galaxy S21 vont-ils moins se vendre que les Galaxy S20 ? Samsung a revu son objectif de ventes à la baisse selon The Elec. Le constructeur s’attendrait désormais à vendre 26 millions de Galaxy S21 durant l’année 2021.

Dans le détail, ce serait 10 millions de Galaxy S21, 8 millions de Galaxy S21+ et 8 millions de Galaxy S21 Ultra. Le total serait considéré comme une estimation prudente en interne. En effet, Samsung s’attendait à vendre 35 millions de Galaxy S20 en 2020. Le groupe a finalement écoulé 26 millions d’exemplaires.

Samsung a beau être prudent, des analystes pensent que les Galaxy S21 se vendront mieux que les Galaxy S20. Ils parient sur 30 millions d’exemplaires pour l’année 2021. Selon eux, des régions arrivent à s’en sortir économiquement parlant, malgré le Covid-19. Cela les pousse à croire que cela pourrait aider Samsung sur le marché des smartphones haut de gamme. Ce serait tout particulièrement le cas en Europe et aux États-Unis.

Il est certain que Samsung a un peu plus de mal sur le marché des smartphones haut de gamme depuis quelques années. Il faut dire que le public se tourne de plus en plus vers des constructeurs chinois moins chers ou les modèles milieu de gamme. Dans le cas de Samsung, il s’agit des Galaxy A.