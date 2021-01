Uber : une refonte en vue pour Postmates ?

Uber vient de licencier 185 employés de Postmates, le service de livraison de nourriture qu’il avait acquis en juillet 2020. A priori, l’entreprise de covoiturage voudrait incorporer davantage l’infrastructure de Postmates à son segment Uber Eats.

Une acquisition à 2,65 milliards de dollars

Uber a acquis Postmates en juillet dernier pour la somme de 2,65 milliards de dollars. A l’époque, le géant du covoiturage voulait acquérir le service de nourriture rival Grubhub mais les négociations n’ont pas abouti.

Néanmoins, même si Postmates a été un second choix pour Uber, il s’est avéré que sa décision d’investir dans le secteur de la livraison de repas a été judicieuse. Pour preuve, les réservations sur Uber Eats ont connu une augmentation de 135% par rapport à la même période de l’année précédente. En revanche, le segment du covoiturage de l’entreprise a connu une baisse de 50% au cours de la même période.

Les membres de la direction de Postmates veulent quitter le bateau

Il semblerait qu’Uber multiplie les transactions et investissements dans le but de se rentabiliser d’ici la fin d’année 2021. Pour ce faire, le géant a notamment vendu son segment de véhicules autonomes à Aurora Innovation en décembre 2020 et, dans le même mois, il a également cédé sa division de taxi volant Uber Elevate à Joby Aviation.

Pour l’heure, nous ignorons pourquoi Uber a licencié ces 185 employés de Postmates. Par contre, le New York Times nous apprend que le fondateur et PDG de Postmates, Bastian Lehmann, a décidé de quitter l’entreprise, suivi par la plupart des membres de son équipe de direction.

Quoiqu’il en soit, la société d’études de marché Edison Trends a révélé qu’à l’heure actuelle, Uber Eats et Postmates se trouvent derrière DoorDash, leur rival en matière de livraison de nourriture, qui détient 48% des parts de ce marché contre 35% pour Uber Eats et Postmates.