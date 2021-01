Sony plancherait sur un Xperia « mini », concurrent direct de l’iPhone 12 mini

L’iPhone 12 mini a beau être compact (5,4 pouces tout de même) et aussi puissant que ses grands frères, les ventes seraient loin d’être au beau fixe. Qu’à cela ne tienne, Sony aurait décidé à son tour de se lancer sur le marché de niche des smartphones « encore utilisables d’une seule main ». Le leaker Stever Hemmerstoffer (@Onleaks) nous a en effet déniché deux rendus d’un modèle d’Xperia compact avec une dalle de 5,5 pouces. Ce modèle s’avère même plus petit que le Xperia XZ1 datant de 2017 (5,7 pouces) !

Les dimensions du Xperia mini (140 x 68.9 x 8.9mm) et son form-factor « allongé » typique de la gamme en feront sans doute un appareil extrêmement facile à glisser dans la poche avant du jean. La caméra avant atteindrait 8 MPx et le bloc photo à deux capteurs disposerait d’une optique 13 MPx. Le capteur d’empreinte serait intégré dans le bouton d’activation et l’on aurait droit à un vrai port jack 3,5mm !

Intéressant certes, mais il n’en reste pas moins qu’au vu de l’accueil assez froid de l’iPhone 12 mini, il n’est pas certain que ce choix d’un mini Xperia soit le plus raisonnable, sans compter que Sony peine déjà à écouler ses modèles de dimensions « classiques ».